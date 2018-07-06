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Более месяца назад в Дании, в Копенгагене пропал 27 -летний гражданин Латвии Артурс Шматс, пишет поисковая организация Bezvests.lv.

Со слов родственников известно, что последний раз выходил на связь с ними по телефону 23 мая 2018 года, с тех пор о нем нет никаких известий. С 2015 по 2018 год молодой человек имел постоянную работу, но с февраля 2018 года был в поисках другого места работы, но о подробностях не сообщал. Общался в основном с местными жителями. Также известно, что Артурс в последнее перед пропажей время, жил в одной из гостиниц Копенгагена.

ПРИМЕТЫ: рост 175 см, худощавого телосложения. Как был одет, неизвестно.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, просим звонить по телефону - +371 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084.