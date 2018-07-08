Пожарные спасли пять человек из задымленного дома (1)
Происшествия | 8 июля 2018 года, 11:21
В субботу, 7 июля, в Риге из задымленного многоэтажного здания спасено пять человек, в том числе один пострадавший, рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Вызов на место происшествия поступил в 21.13. По приезду пожарных выяснилось, что дым идет из подвала здания, в котором горят вещи. Из дома было спасено пять человек.
Всего в субботу в ГПСС поступило 54 вызова, в том числе 29 на пожары.
Фото: pixabay.com
В Риге один дом,или дом какой-то засекреченный.
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