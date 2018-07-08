Происшествия |

В субботу, 7 июля, в Риге из задымленного многоэтажного здания спасено пять человек, в том числе один пострадавший, рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Вызов на место происшествия поступил в 21.13. По приезду пожарных выяснилось, что дым идет из подвала здания, в котором горят вещи. Из дома было спасено пять человек.

Всего в субботу в ГПСС поступило 54 вызова, в том числе 29 на пожары.

Фото: pixabay.com