В Бауском крае в аварии одноместного самолета погиб пилот (2)

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Происшествия | 9 июля 2018 года, 10:24

В воскресенье в Бауском крае потерпел аварию одноместный самолет, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Спасатели извлекли из самолета тело погибшего в аварии человека.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что в крушении самолета погиб 50-летний мужчина.

Как сообщил агентству ЛЕТА директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов, самолет потерпел крушение, когда пилот пытался совершить экстренную посадку.

Три самолета вместе летели из Биржая в Спилве, когда пилот одного из них сообщил двум другим, что он вынужден совершить экстренную посадку, так как в двигателе сильно упало давление масла. Эта попытка экстренной посадки оказалась неудачной.

Пилоты двух других самолетов, приземлившихся недалеко от места аварии, подтвердили эти обстоятельства произошедшего.

Фото: Скриншот

Комментарии 2
Ъ2 часа назад
Самолет редкий (Bücker Bü-133C Jungmeister) на шведских номерах(SE-AJA),но с крестом Люфтваффе,музейный экспонат,самолету больше лет чем погибшему пилоту :(
Выражаю свои соболезнования семье и друзьям погибшего.
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Латгалец2 часа назад
Печально.
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