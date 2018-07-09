Происшествия |

Сегодня утром в квартире одного из многоэтажных жилых домов в Риге вспыхнул пожар, погибли два человека.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, в 7.30 поступил вызов на пожар в многоэтажном жилом доме в Риге, где открытым пламенем горела квартира. Прибыв на место, пожарные констатировали, что огонь может распространиться на верхние этажи дома.

Из задымленного помещения были спасены четыре человека, еще 33 человека эвакуировались из здания сами. Два человека в пожаре погибли.

В 9.01 пожар был локализован. Сгорели квартира площадью 35 кв. м и расположенные над ней балкон и оконная рама общей площадью 8 кв. м.

Видео с места событий можете посмотреть здесь!

Фото очевидцев из Facebook