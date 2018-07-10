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Пилот, погибший в результате крушения одноместного самолета в Баускском крае, был гражданином Новой Зеландии, сообщил представитель Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте Висвалдис Трубс.

Новозеландец управлял одним из трех самолетов, которые вместе летели из Биржая на аэродром Спилве. Летательные аппараты были зарегистрированы в Швеции. Среди пилотов был еще один гражданин Новой Зеландии, который рассказал, что погибший был опытным пилотом.

По словам Трубса, в момент аварии самолет почти фронтально врезался в землю. Согласно предварительной информации, двигатель самолета в момент столкновения работал, но на низких оборотах.

Как ранее сообщил директор Латвийского агентства гражданской авиации Марис Городцов, авария произошла, когда пилот пытался совершить экстренную посадку, о чем он сообщил остальным летевшим с ним пилотам. Погибшему было 50 лет.

Фото из Flickr/edk7