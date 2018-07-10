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В понедельник в результате автоаварии погибли два человека, сообщает Госполиция.

Авария произошла на Лиепайском шоссе в Курземском регионе, недалеко от Дурбе. Латвийцы в соцсетях стали писать, что в том месте находится крутой поворот и склон. В столкновении участвовали легковой и грузовой автомобили. При этом фура осталась на дороге, а вторая машина отъехала в поле.

Также в результате ДТП вчера пострадали еще восемь человек, в том числе двое пешеходов.

В целом на дорогах в понедельник зарегистрировано 57 автоаварий.

Фото: pixabay.com