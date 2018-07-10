Тяжелая авария в Курземе: два человека погибли (1)
Происшествия | 10 июля 2018 года, 11:59
В понедельник в результате автоаварии погибли два человека, сообщает Госполиция.
Авария произошла на Лиепайском шоссе в Курземском регионе, недалеко от Дурбе. Латвийцы в соцсетях стали писать, что в том месте находится крутой поворот и склон. В столкновении участвовали легковой и грузовой автомобили. При этом фура осталась на дороге, а вторая машина отъехала в поле.
Также в результате ДТП вчера пострадали еще восемь человек, в том числе двое пешеходов.
В целом на дорогах в понедельник зарегистрировано 57 автоаварий.
Фото: pixabay.com
Да, там такой поворот хитрый.. если ехать то постоянно холмы и когда холмы кончаеться то сразу склон и поворот направо.. тоесть если фура сорок тонн то нужно постоянно идти в ход, а как начинаеться склон то уже сделать ничего нельзя те кто ездят в порт те знают.. когда сам первый раз поехал у меня чуть груз через кузов не вылетел.. повезло стропы крепко держали и не дали ему выйти.. так бы трупов было море так как те кто идут на подьем не думают о том что ты можешь не удержать машину...
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