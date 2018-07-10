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Бюро внутренней безопасности (БВБ) попросило прокуратуру начать уголовное преследование сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Сообщается, что работающий в УДГМ водителем мужчина заправлял свой личный автомобиль и машину родственников за госсчет.

В БВБ пояснили, водитель, используя карточки УДГМ, заправлял автомобили неоднократно.

Фото: pixabay.com