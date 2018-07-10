Сотрудник УДГМ заправлял машину родственника за госсчет (4)

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Происшествия | 10 июля 2018 года, 12:27

Бюро внутренней безопасности (БВБ) попросило прокуратуру начать уголовное преследование сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Сообщается, что работающий в УДГМ водителем мужчина заправлял свой личный автомобиль и машину родственников за госсчет.

В БВБ пояснили, водитель, используя карточки УДГМ, заправлял автомобили неоднократно.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Это как?13 минуты назад
Частные фирмы, они заставляют, путевые листы писать, хотя мы заправляемся за свои кровные и какое их дело, куда мы ездим?
При этом, за наши деньги, они ездят, куда вздумается, ещё и родню заправляют!
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Надо примерно наказать -26 минут назад
объявить порицание присвоить абонемент на заправку за госссчет!ОН же свой.
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Фигня!32 минуты назад
На нас, вон, Россия вроде опять собралась нападать.))))
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