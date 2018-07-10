Сотрудник УДГМ заправлял машину родственника за госсчет (4)
Происшествия | 10 июля 2018 года, 12:27
Бюро внутренней безопасности (БВБ) попросило прокуратуру начать уголовное преследование сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).
Сообщается, что работающий в УДГМ водителем мужчина заправлял свой личный автомобиль и машину родственников за госсчет.
В БВБ пояснили, водитель, используя карточки УДГМ, заправлял автомобили неоднократно.
Фото: pixabay.com
При этом, за наши деньги, они ездят, куда вздумается, ещё и родню заправляют!