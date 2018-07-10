Вчера змеи укусили троих людей (1)
Происшествия | 10 июля 2018 года, 12:46
Вчера помощь медиков понадобилась трем людям, которых укусили змеи. Об этом сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.
В Земгале 41-летний мужчина собирал в лесу годы и змея укусила его в ладонь. По его словам, это была гадюка.
В Видземе змея укусила 23-летнего парня, который находился в лесу, а в Курземе 67-летний мужчина собирал ягоды рядом с дачным участком, когда его укусила змея.
Всего за прошедшие сутки СНМП получила 1052 вызова, из которых 176 были связаны с травмами.
Фото из Flickr/LeifBe
Прежде, чем забраться в какие-то заросли, где нет полной видимости, надо крепко потопать ногами по земле и выждать. Змеи обычно стараются уклониться от встречи с таким источником шума, и надо дать им время уползти подальше - с минуту.
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