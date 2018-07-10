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Вчера помощь медиков понадобилась трем людям, которых укусили змеи. Об этом сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

В Земгале 41-летний мужчина собирал в лесу годы и змея укусила его в ладонь. По его словам, это была гадюка.

В Видземе змея укусила 23-летнего парня, который находился в лесу, а в Курземе 67-летний мужчина собирал ягоды рядом с дачным участком, когда его укусила змея.

Всего за прошедшие сутки СНМП получила 1052 вызова, из которых 176 были связаны с травмами.

Фото из Flickr/LeifBe