Происшествия |

В прошлую среду, 4 июля, в Рижскую муниципальную полицию поступила информация о мужчине, который вел себя неадекватно на лестнице одного из жилых домов на улице Керамикас, сообщает riga.lv.

На место происшествия тут же был отправлен ближайший полицейский патруль. Приехав по адресу, стражи порядка увидели в открытом окне женщину, которая указывала им на вход в подвал. По ее словам, до приезда правоохранительных органов сосед выломал входную дверь туда.

Полицейские заметили, что с пятого этажа дома в подвал ведет электрический шнур. Внезапно из погреба вышел агрессивно настроенный мужчина с электропилой в руках, с помощью которой он пытался угрожать сотрудникам полиции.

Агрессора призвали опустить пилу на землю, но он завелся еще больше. По этой причине полицейские решили применить к мужчине электрошоковый пистолет, после чего нападающий тут же выронил электропилу.

Через некоторое время мужчина успокоился и рассказал, что ему не дали ключи от подвала, поэтому он решил открыть дверь своими руками. По словам полицейских, при разговоре с нарушителем от него чувствовался запах алкоголя.

После мужчина поднял электропилу и поместил ее в стоявший рядом автомобиль. Однако позже выяснилось, что он не собирался мириться с произошедшим и вдруг достал из машины молоток и бытовой газовый баллон с пропаном. Со всем этим мужчина набросился на полицейских. Один из стражей порядка выстрелил зондом из электрошокового пистолета в область груди нападавшего.

Мужчина тут же упал на землю, после чего был закован в наручники. Для удаления зонда были вызваны работники Службы неотложной медицинской помощи, которые решили сделать эту процедуру в медучреждении. Мужчина в сопровождении полицейских был доставлен в больницу.

Материалы дела направлены в Госполицию для начала уголовного процесса.

Фото: Rīgas pašvaldibas policija