В Кенгарагсе фура сбила пешехода насмерть (10)

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Происшествия | 11 июля 2018 года, 16:10

В среду, 11 июля, около 10.00 на улице Маскавас произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Volvo. В результате аварии переходящий дорогу человек был сбит насмерть, пишет портал krimi.lv .

Сообщается, что водитель фуры наехал на пешехода и протащил его за собой на протяжении нескольких сотен метров.

На место происшествия прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), которые констатировали смерть пострадавшего.

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Погибшим оказался мужчина пенсионного возраста, ссылается портал на слова очевидцев. Сообщается, что авария произошла на улице Маскавас 287.

Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства случившегося.

Фото: krimi.lv

Комментарии 10
Иди нах, дебил21 час назад
Один человек погиб, второму жизнь испорчена, а тебе марка авто важна.
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Алексей23 часа назад
Я был на том месте,это ужас!
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Latviešu Patriots 20 часов назад
Es esmu latviešu pederasts 100% atbalstu!
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