Происшествия |

В среду, 11 июля, около 10.00 на улице Маскавас произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Volvo. В результате аварии переходящий дорогу человек был сбит насмерть, пишет портал krimi.lv .

Сообщается, что водитель фуры наехал на пешехода и протащил его за собой на протяжении нескольких сотен метров.

На место происшествия прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), которые констатировали смерть пострадавшего.

Погибшим оказался мужчина пенсионного возраста, ссылается портал на слова очевидцев. Сообщается, что авария произошла на улице Маскавас 287.

Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства случившегося.

Фото: krimi.lv