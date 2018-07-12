Происшествия |

До 199 человек увеличилось число погибших в результате наводнения в Японии, сообщил генсек кабинета министров Есихидэ Суга.

Он отметил, что эта цифра не является окончательной, поиск людей в пострадавших от стихии районах продолжается.

Ранее сообщалось, что глава японского правительства в связи со сложившейся ситуацией отменил ранее запланированные зарубежные поездки.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы людям не пришлось жить в некомфортных условиях и временных убежищах", - заявил премьер на заседании правительства.

Не менее 10 тыс. человек, эвакуированных из опасных районов, в настоящее время живут в палатках и других временных убежищах.

По информации СМИ, правительство приняло решение об использовании резервного фонда бюджета на 2018 год для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на центральные и юго-западные районы Японии на минувшей неделе. Это взывало разливы рек и сходы селей.

Japan flood toll nears 200, sun scorches thousands battling thirst https://t.co/bY19VVpycF pic.twitter.com/bo8weEVkBz — Reuters Top News (@Reuters) 12 июля 2018 г.

Источник: interfax.ru