За неуплату налогов задержан работник Госагентства снабжения (5)

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Происшествия | 12 июля 2018 года, 14:28

Сотрудники Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержали работника Госагентства снабжения, который подозревается в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации средств, нажитых преступным путем, а также в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, этот же сотрудник подозревается и в присвоении транспортного средства, отметили в БВБ.

В рамках расследования были проверены сомнительные сделки на счетах подозреваемого, поскольку в течение последних трех лет оборот его средств составил более 1 миллиона евро.

К задержанному применен статус подозреваемого, также он сейчас находится под стражей.

Сообщается, что бюро начало по делу уголовный процесс.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Alex2 часа назад
...госагентство обеспечения...такое ощущение ,что в ентом "агентстве" работает 100-200.000 чистокровных титулов известной национальности,и занимаются в основном этим самым - обеспечением ,себя любимых...Зачем одного то показательно взяли ? Ну лох ,так зато чистокровный !
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Да, на это раз2 часа назад
с этим троллем спорить никто не будет. Даже странно.
2
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Latviešu Patriots2 часа назад
Pilnīgi pareizi, zaglim jāsēž aiz restēm!
3
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