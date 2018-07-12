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Сотрудники Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержали работника Госагентства снабжения, который подозревается в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации средств, нажитых преступным путем, а также в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, этот же сотрудник подозревается и в присвоении транспортного средства, отметили в БВБ.

В рамках расследования были проверены сомнительные сделки на счетах подозреваемого, поскольку в течение последних трех лет оборот его средств составил более 1 миллиона евро.

К задержанному применен статус подозреваемого, также он сейчас находится под стражей.

Сообщается, что бюро начало по делу уголовный процесс.

Фото: pixabay.com