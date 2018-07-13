Мужчина выпил жидкость для чистки канализации (3)

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Происшествия | 13 июля 2018 года, 13:41

В Земгале 61-летний мужчина перепутал бутылки и выпил жидкость для чистки канализации, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйиня.

Пострадавшего доставили в больницу, у него констатирован химический ожог ротовой полости и дыхательных путей.

В Курземе 17-летняя девушка упала с лестниц с второго этажа. Она доставлена в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

В Видземе 6-летняя девочка упала с двухметровой высоты на детской площадке. У пострадавшей констатирована травма руки.

Всего за сутки СНМП получила 1030 вызовов, из низ 212 были связаны с травмами.

Комментарии 3
Latviešu Patriots 50 минут назад
Es esmu 100% latviešu pederasts dzēra no paģirām,piekrītu un atbalstu un iesaku to visiem patriotiem
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Саня1 час назад
Простите меня паршивца, я больше так не буду!!!!!!!! Беру все свои коменты и слова обратно!!!!!!!!
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Саня56 минут назад
Думал бояры хряпнуть. Ошибся мальца :)
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