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Госполиция разыскивает владельца детских вещей, оставленных на берегу пруда Альберт (Alberta dīķis), что в Упесциемсе Гаркалнского края. Об этом 12 июля в правоохранительные органы сообщили местные жители.

По информации, имеющейся в распоряжении полиции, вещи в этом месте находятся уже с 9 июля или даже раньше.

Среди найденных вещей спортивная обувь 35 размера, куртка и штаны. Ребенку, которому принадлежат вещи, возможно, 8 - 10 лет.

"Призываем осмотреть фото с найденной детской одеждой и отозваться владельца или жителей, в распоряжении которых есть информация об их владельце. Информировать можно по телефону 67950350 или 110, или обратившись в Саулкрастский полицейский участок, в Саулкрасты, на улице Ноликтавас,10", - сказано в сообщении полиции.

Пользователи соцсетей делятся информацией, а также высказывают надежду, что вещи были оставлены во жаркой погоды и ребенок мог уйти в плавках домой. Одновременно люди выражают также опасения, что могло произойти самое худшее, когда владелец вещей пошел купаться, а на берег уже не вышел. Но, как указывают некоторые, тогда бы объявили о пропаже самого ребенка.