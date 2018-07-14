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Число погибших в результате наводнения в Японии увеличилось до 209, еще один человек находится в критическом состоянии. Об этом сообщил генеральный секретарь Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

Ранее сообщалось о 204 погибших.

Ливневые дожди обрушились на юго-запад и центр Японии в конце прошлой недели. Из-за непогоды реки вышли из берегов и затопили большую часть территории.

По данным правительства, 20 человек числятся пропавшими без вести. Местонахождение еще 28 человек установить пока не удается.

Сейчас в районах бедствия работают 62 тысячи пожарных, полицейских и сотрудников сил самообороны Японии, задействовано 80 вертолётов. Работу специалистов осложняет жаркая погода — температура в пострадавших префектурах держится на отметке 35 градусов.

Число жертв последствий ливневых дождей в Японии возросло до 209 https://t.co/ZbO7OmA7Zr pic.twitter.com/gK34KhkbfT — RT на русском (@RT_russian) 14 июля 2018 г.

Источник: life.ru

Фото: twitter.com/RT_russian