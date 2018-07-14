Происшествия |

10 июля Рижская муниципальные полиция получила информацию от сотрудников Службы неотложной медицинской помощи о нападении на их автомобиль, пишет Skaties.lv.

По словам медиков, хулиган атаковал бригаду на улице Калькю. Мужчина разбил окно автомобиля «скорой», а также бил по транспортному средству ногами и руками.

Медики рассказали, что оказывали помощь одному из пациентов на улице Калькю, как неожиданно в окно автомобиля постучал агрессивный мужчина, который получил ожог от перцового баллончика.

После того, как специалист сказал, что не может ему сейчас оказать помощь, так как занят другим человеком, мужчина начал бросаться на оперативное транспортное средство. Медики решили вызвать полицию.

Поскольку нападавший был в состоянии сильного алкогольного опьянения, стражи порядка сразу же надели на хулигана наручники и доставили в полицейский участок.

Фото: skaties.lv/degpunkta