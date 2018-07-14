Бил руками и ногами: в Вецриге хулиган напал на автомобиль "скорой" (2)

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Происшествия | 14 июля 2018 года, 10:53

10 июля Рижская муниципальные полиция получила информацию от сотрудников Службы неотложной медицинской помощи о нападении на их автомобиль, пишет Skaties.lv.

По словам медиков, хулиган атаковал бригаду на улице Калькю. Мужчина разбил окно автомобиля «скорой», а также бил по транспортному средству ногами и руками.

Медики рассказали, что оказывали помощь одному из пациентов на улице Калькю, как неожиданно в окно автомобиля постучал агрессивный мужчина, который получил ожог от перцового баллончика.

После того, как специалист сказал, что не может ему сейчас оказать помощь, так как занят другим человеком, мужчина начал бросаться на оперативное транспортное средство. Медики решили вызвать полицию.

Поскольку нападавший был в состоянии сильного алкогольного опьянения, стражи порядка сразу же надели на хулигана наручники и доставили в полицейский участок.

Фото: skaties.lv/degpunkta

Комментарии 2
Патриот 4 часа назад
Скота надо было положить на проезжую часть и раз двадцать по нему нечаянно проехать. Через пару часов вызвать ему скорую помощь, если конечно не здох до её приезда! Из-за таких уродов может потерять жизнь человек. ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ПОМОГАТЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ ЧТОБЫ ОНА БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО ПЕРЕДВИГАЛАСЬ, в этом случае этому уроду просто надо было набить его паганое мурло!
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Эээ1 час назад
Перцовым баллончиком видимо тоже за дело получил, урод.
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