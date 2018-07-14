Происшествия |

39-летний житель Плявиняс Янис Васильев пропал в Резекне в ночь на 26 июня. Известно, что вечером в понедельник, 25 июня, он уехал из Плявиняс в Резекне - работать.

Родственникам, со слов коллеги пропавшего, известно, что ночью, между 2 и 3 часами Янис сел в какую-то машину. С тех пор его никто не видел, и никаких вестей о себе пропавший не давал.

При себе у Яниса была рабочая одежда, ингалятор для астматиков.

ПРИМЕТЫ: Рост 1,65, худощавого телосложения, на левом предплечье татуировка неясного рисунка, на лице с левой стороны шрам. Был одет в светло-серые спортивные штаны, армейского типа куртку, серая спортивная обувь.

Всех, кто знает, где может находиться Янис Васильев, срочно обращаться в полицию по номеру 110 или в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084.