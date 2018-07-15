Происшествия |

В воскресенье, 15 июля, в центре Риги, на улице Марияс, где находится ресторан быстрого питания McDonald's, произошла авария, пишет KasJauns.

Около 5.50 легковой автомобиль марки Mercedes въехал в стену здания McDonald's, прямо в окно кассы быстрого обслуживания. Судя по фотографиям очевидцев, при столкновении с машиной разбилась также дверь в ресторан.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Государственной пожарно-спасательной службы, а также медики.

Фото: KasJauns