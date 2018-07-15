В центре Риги автомобиль въехал в стену McDonald's (7)
Происшествия | 15 июля 2018 года, 10:57
В воскресенье, 15 июля, в центре Риги, на улице Марияс, где находится ресторан быстрого питания McDonald's, произошла авария, пишет KasJauns.
Около 5.50 легковой автомобиль марки Mercedes въехал в стену здания McDonald's, прямо в окно кассы быстрого обслуживания. Судя по фотографиям очевидцев, при столкновении с машиной разбилась также дверь в ресторан.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Государственной пожарно-спасательной службы, а также медики.
Фото: KasJauns
Любитель блинов покарал америкосов.
39
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Номер такой российский, российский.))))
6
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Они ещё закрыты или с бодуна водила
3
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