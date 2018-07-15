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Госполиция разыскивает пропавшего без вести в Юрмале молодого мужчину 1990 года рождения.

В пятницу, 13 июля, около 7 часов 28-летний молодой человек вышел из гостиницы в Майори, в Юрмале. Он уехал на темном велосипеде MTB и не вернулся. До сих пор ни полиции, ни близким ничего не известно о местонахождении мужчины.

ПРИМЕТЫ: рост 183 сантиметра, волосы светло-коричневого цвета, стройного телосложения, серо-голубые глаза, 43-й размер ноги.

БЫЛ ОДЕТ В: черную майку, короткие синие брюки, на ногах были темные кроссовки с белой подошвой.

Полиция просит отозваться каждого, кому известно возможное место нахождения пропавшего. Связаться с правоохранительными органами можно по телефону 110.

Фото: Valsts policija