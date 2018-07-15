Происшествия |

В субботу, 14 июля, в больницу были доставлены две женщины, которые получили травмы в результате удара молнии по металической крыше, под которой прятались пострадавшие, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

В Латгале во время сильной грозы две женщины стояли под металической одного из зданий, в то время как ударила молния. Одна пострадавшая - 67-летняя женщина - получила травму головы, а также на ее руках и животе остались ожоги.

Между тем у 61-летней пострадавшей имеются следы ожогов на ноге и в районе живота, также женщина жаловалась на нарушения дыхания и покалывание в теле.

Обе пострадавшие доставлены в больницу.

В целом за прошедшие судки медики получили 1107 вызовов, 274 из них были связаны с травмами и несчастными случаями.

Фото: pixabay.com