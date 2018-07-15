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Рижский окружной суд лишил водительских прав некого таксиста, который был пойман в международном аэропорту "Рига" с баночкой с наркотическим веществом - каннабисом, свидетельствует публично доступное решение суда.

Служебная собака кинологического отделения таможни во время патруля аэропорта указала на автомобиль, в котором могли находиться наркотики, указано в решении суда.

Следуя за псом, к машине подошел сотрудник пограничной охраны и спросил водителя, нет ли у него каких-либо наркотических веществ. Мужчина ответил отрицательно. После повторной просьбы водитель дал сотруднику пограничной охраны баночку, в которой, по словам таксиста, была марихуана.

Во время дачи показаний подсудимый объяснил, что наркотические вещества дал должностному лицу сразу. По его словам, он знал, что это был каннабис, поскольку он бывал в Амстердаме и знает, как он выглядит. Таксист заявил, что сам он такие вещества не употребляет и упаковку в машине забыл клиент, а подсудимый просто не успел ее выкинуть.

Однако на медицинской экспертизе выяснилось, что таксист сам находился под воздействием марихуаны. В суде он отрицал, что употреблял ее.

В целом к подсудимому применено наказание в виде административного ареста на десять суток, штрафа в размере 1200 евро, а также лишения водительских прав сроком на четыре года.

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