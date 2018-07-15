Теракт в Кабуле: семь человек погибли, 15 пострадали (1)
Происшествия | 15 июля 2018 года, 19:10
По меньшей мере семь человек погибли, еще около 15 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье возле здания министерства развития сельских районов в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Khaama Press.
Как сообщил ранее телеканал TOLOnews, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот ведомства в 16:30 по местному времени в районе Даруламан. Как отмечал телеканал, официальный представитель министерства Фаридун Азханд заявил, что взрыв прогремел в тот момент, когда сотрудники покидали ведомство.
Источник: ТАСС
Плохо , что мусульмане не любят футбол настолько , чтобы забыть о террактах и сидеть у телексов . Цинично , конечно, так шутить , но казалось бы то море позитива , которое сейчас выделяет чемпионат , должен омыть весь Земной шар , и люди должны забыть о войнах. Но увы .
2
Ответить