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По меньшей мере семь человек погибли, еще около 15 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье возле здания министерства развития сельских районов в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Как сообщил ранее телеканал TOLOnews, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот ведомства в 16:30 по местному времени в районе Даруламан. Как отмечал телеканал, официальный представитель министерства Фаридун Азханд заявил, что взрыв прогремел в тот момент, когда сотрудники покидали ведомство.