Происшествия |

В Резекне 6 июля пропал 37-летний Дмитрий Мохов, сообщает Bezvests.lv.

По словам родственников, в день пропажи, во второй половине дня Дмитрий вышел из дома по улице Кооперативу в неизвестном направлении. Больше семья его не видела. Телефон, паспорт, личные вещи остались дома.

Приметы: рост 178 см, худой, глаза каре-зеленые, волосы тёмные, носит бороду.

Особые приметы: отколот угол переднего зуба, на правом предплечье с внутренней стороны шрам шириной в пол сантиметра и длиной примерно три сантиметра.

Был одет в серые джинсы, коричневую кофту на молнии без капюшона, черные кроссовки. На голове черная кепка.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просят срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.