Происшествия |

В рижском торговом центре Rīga Plaza сегодня была проведена эвакуация. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на очевидца.

"Хотела совершить покупки, но охранник не пустил меня внутрь, он также не объяснил, что случилось", - рассказала она.

Представители Rīga Plaza не сообщили, возобновил ли торговый центр работу после инцидента.

Между тем, как сообщает Press.lv также со ссылкой на очевидца, в одном из магазинов сработала пожарная сигнализация.

Персонал магазина профессионально открыл все выходы и провел эвакуацию, сообщила она.

Фото: Press.lv