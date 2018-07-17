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В воскресенье ночью пожар в Ирландии почти полностью уничтожил бизнес латвийского предпринимателя Марека Бейде – компанию по производству мебели в Лимерике. Об этом сообщает Nra.lv со ссылкой на портал Baltic-ireland.ie.

Владелец компании AB Wood Products Ltd рассказал, что пожарная тревога сработала примерно в 2:30. Когда он прибыл на место происшествия, огонь уже охватил практически все здание.

"Чувствую себя ужасно. 17 лет тяжелой работы с нуля. Я как собака, которую выкинули на улицу — не осталось ничего. Все пропало. У меня было 25 работников, мы работали в две смены. Все устройства были моими - речь идет о более чем полумиллионе. Мы застрахованы, но это будет долгий процесс", - рассказал Бейде.

Отмечается, что компания AB Wood Products Ltd занималась производством типовых и эксклюзивных кухонных дверей, а также шкафов и аксессуаров для ирландского и британского рынков.

Причины пожара выясняются, однако отмечается, что о поджоге речь не идет, пишет Baltic-ireland.ie.

Марек Бейде приехал в Ирландию в 2001 году и стал работать столяром в компании Galtee. Затем он открыл собственную компанию, в которой сначала работали два человеа, но уже через четыре года количество сотрудников увеличилось до 25. Несмотря на пожар, латвиец намерен восстановить производство.

Фото: abwood.net