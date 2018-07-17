В этом году в Латвии утонуло уже 64 человека

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Происшествия | 17 июля 2018 года, 11:15

В Риге в понедельник был найден очередной утонувший, а всего с 1 мая спасатели нашли в водоемах 45 утонувших людей, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

С начала года в Латвии утонуло 64 человека.

ГПСС отмечает, что не все случаи связаны с отдыхом у воды. Кроме того, не все утонувшие отражаются в статистике, потому что ГПСС не выезжает на место происшествия, если тело уже доставлено на берег.

Фото: pixabay.com

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