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В Риге в понедельник был найден очередной утонувший, а всего с 1 мая спасатели нашли в водоемах 45 утонувших людей, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

С начала года в Латвии утонуло 64 человека.

ГПСС отмечает, что не все случаи связаны с отдыхом у воды. Кроме того, не все утонувшие отражаются в статистике, потому что ГПСС не выезжает на место происшествия, если тело уже доставлено на берег.

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