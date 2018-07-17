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В понедельник, 16 июля, в торговом центре Rīga Plaza прозвучали сирена и оповещение о необходимости покинуть здание. Сообщается, что сигнал о тревоге сработал из-за попавшей в дымовой детектор пыли, которая образовалась в результате ремонтных работ, пишет Skaties.lv .

Как порталу рассказала представитель ТЦ, в одной из зон Rīga Plaza во в дымовые детекторы попала пыль, которая появилась во время пиления строительных блоков, в результате чего сработала сигнализация.

Учитывая, что тревога прозвучала около 20.30, а торговый центр открыт до 21.00, работать продолжали заведения общепита. От момента эвакуации до выяснения причины звучания сирены не прошло много времени.

В свою очередь очевидцы указали, что за последние полтора месяца это уже не первый сигнал тревоги в помещениях Rīga Plaza.

Представитель торгового центра подтвердила, что 6 июня эвакуация была проведена по причине рисков угрозы безопасности, а 22 июня тревога прозвучала в помещениях Multikino - она также сработала во время строительных работ.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš