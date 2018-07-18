Происшествия |

Уже 14 часов продолжается тушение пожара в Валдгалской волости Талсинского края, где на площади около 100 га горит торф и лес, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Из-за вчерашнего ветра площадь горения увеличилась, но пожарные делают все для того, чтобы ограничить распространение огня.

Talsu novada Valdgales pagastā izcēlušās kūdras ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās - pieturoties vējainam laikam, kā arī sausumam, liesmas strauji izplatījās un kopējā degšanas platība ir vairāk kā 100 hektāri. Paralēli norit arī blakus esošā meža ugunsgrēka dzēšanas darbi. pic.twitter.com/b1025Ar8iu — VUGD (@ugunsdzeseji) 18 июля 2018 г.

В тушении пожара задействовано 17 пожарных, привлечены также ресурсы Национальных вооруженных сил (НВС) - вчера вертолет НВС доставлял на места тушения пожара мешки с водой.

Населенным пунктам пожар не угрожает, но ГПСС предупредило местное самоуправление и предоставило всю информацию о пожаре.

Тушение пожара продолжается с использованием техники ГПСС, одного местного предприятия и Государственной службы леса.

Напомним, в середине июня в течение почти четырех дней оперативные службы тушили пожар на Адажском полигоне. Тогда площадь горения составила 770 га.