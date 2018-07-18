В районе Талси уже 14 часов горит торф и лес

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Происшествия | 18 июля 2018 года, 08:14

Уже 14 часов продолжается тушение пожара в Валдгалской волости Талсинского края, где на площади около 100 га горит торф и лес, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Из-за вчерашнего ветра площадь горения увеличилась, но пожарные делают все для того, чтобы ограничить распространение огня.

В тушении пожара задействовано 17 пожарных, привлечены также ресурсы Национальных вооруженных сил (НВС) - вчера вертолет НВС доставлял на места тушения пожара мешки с водой.

Населенным пунктам пожар не угрожает, но ГПСС предупредило местное самоуправление и предоставило всю информацию о пожаре.

Тушение пожара продолжается с использованием техники ГПСС, одного местного предприятия и Государственной службы леса.

Напомним, в середине июня в течение почти четырех дней оперативные службы тушили пожар на Адажском полигоне. Тогда площадь горения составила 770 га.

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