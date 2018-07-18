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Свидетель конфликта между мужчиной и женщиной в Царникаве Алисе Зариня столкнулась с неожиданной для нее реакцией диспетчера после попытки вызвать Службу неотложной медицинской помощи (СНМП) во время драки, сообщает передача "Сегодня вечером" на LTV7.

В воскресенье, 15 июля, вечером Алисе с другом стояли на Царникавском пешеходном мосту, когда стали свидетелями семейной ссоры. Мужчина дважды ударил женщину, та потеряла сознание и осталась лежать, истекая кровью. Зариня решила позвонить в 112 и сообщить о происшествии.

По словам Алисе, она объяснила ситуацию диспетчеру и сказала, что не знает с кем ее надо соединить — с полицией или "скорой". Девушка нервничала, передает LTV7.

В службе 112 ее связали с медиками, где Алисе показалось, что диспетчер пыталась ее запугать, а не помочь. Женщина заявила, что участники конфликта разберутся сами, после того как Зариня указала на нетрезвое состояние семейной пары.

В итоге бригада скорой выехала, а девушка позвонила в полицию, где на просьбу о помощи отреагировали, по ее мнению, более адекватно.

В СНМП заявили, что диспетчер приняла правильное решение, направив на место событий бригаду. Однако, разговор она вела неправильно.

"Не были соблюдены все внутренние процедуры по отношению к тому, как вести разговор, в том числе то, что диспетчер не имеет права высказывать свое личное мнение и отношение, что проявилось в этом случае", - указала представитель "скорой" Илзе Букша.

По словам Букши, диспетчер в конце разговора должна была ещё раз подтвердить, что бригада в пути, однако это сделано не было. Сейчас продолжается внутренняя проверка.

В полиции самоуправления Царникавы рассказали, что в итоге пару они нашли. Однако участники конфликта утверждали, что ничего не случилось. Эти люди не впервые попадают в поле зрение полицейских, сообщил начальник полиции самоуправления Царникавы Имант Пасторс.

Он рассказал, что полиция фиксирует такие вызовы и потом передает Госполиции. История вызовов и жалоб может пригодиться, если дело доходит до уголовного преступления и суда.

В случаях, если стали свидетелем насилия, надо сразу же звонить им или просить диспетчеров 112 соединить с полицией, указали в правоохранительных органах. Стражи порядка изолируют агрессора и решат, нужна ли помощь медиков. Если ситуация критическая, надо вызывать обе службы.

В свою очередь в Государственной пожарно-спасательной службе, которая отвечает за работу единого номера 112, не нашли нарушений и ошибок в работе их диспетчера, который принял решение соединить звонившую именно с медиками, а не с полицией.