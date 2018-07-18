Происшествия |

В среду, 18 июля, около 12.15 в здании на улице Кр.Валдемара 8, где находится Mix Media Group и офисы других компаний, прозвучала пожарная сирена, которая сработала на третьем этаже здания.

Все, кто находился внутри, организованно покинули помещения.

На место происшествия прибыла машина Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). В ходе проверки, сотрудники ГПСС выяснили, что возгорания и дыма нет.

Около 12.30 все сотрудники фирм, находящихся в здании на улице Кр.Валдемара 8, вернулись на свои рабочие места.

Напомним, в начале апреля сотрудники компании Mix Media Group приняли участие в учениях ГПСС.