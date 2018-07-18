В здании Mix Media Group прошла эвакуация (3)

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Происшествия | 18 июля 2018 года, 12:38

В среду, 18 июля, около 12.15 в здании на улице Кр.Валдемара 8, где находится Mix Media Group и офисы других компаний, прозвучала пожарная сирена, которая сработала на третьем этаже здания.

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Все, кто находился внутри, организованно покинули помещения.

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На место происшествия прибыла машина Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). В ходе проверки, сотрудники ГПСС выяснили, что возгорания и дыма нет.

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Около 12.30 все сотрудники фирм, находящихся в здании на улице Кр.Валдемара 8, вернулись на свои рабочие места.

Напомним, в начале апреля сотрудники компании Mix Media Group приняли участие в учениях ГПСС.

Комментарии 3
Ы52 минуты назад
Санек с патриотсом обкурились. .
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сами подышать хотели2 часа назад
недавно писали, что была такая плановая проверка, теперь внеплановая что-ли
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viktor3 часа назад
99,9% что это электронные сиги
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