Пожар под Талси потушить не удается, местные жители эвакуированы (2)
Из-за обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края, который не удается потушить уже почти сутки, эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в близлежащем Вентспилсском крае, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
ГПСС, председатель Талсинской думы, местная полиция, самоуправление, Госполиция и Государственная служба леса констатировали в Стикли сильное задымление. Эвакуированы были воспитанники специальной школы-интерната.
Сейчас проходит эвакуация жителей населенного пункта.
Пожар в Валгдалской возник на торфняниках вечером 17 июля.В тушении пожара задействовано 17 пожарных, привлечены также ресурсы Национальных вооруженных сил (НВС) - вчера вертолет НВС доставлял на места тушения пожара мешки с водой.
Как допускает Государственная служба леса, пожар мог возникнуть в результате добычи торфа, допускает ГСЛ.
Как сообщает ГПСС, работы по тушению возобновлены вновь.
Šobrīd ugunsgrēka dzēšanas darbi Talsu novada Valdgales pagastā, kur dega kūdra, ir atsākti. https://t.co/AUxTqCH028— VUGD (@ugunsdzeseji) 18 июля 2018 г.
Между тем латвийский синоптик Том Брицис выставил в соцсети Twitter снимки пожарища на торфяннике, сделанные из космоса.
Ugunsgrēks Talsu novadā šīs dienas satelītattēlā pic.twitter.com/lrXSLSl8nr— Toms Bricis (@boms_tricis) 18 июля 2018 г.
Очевидцы публикуют в соцсетях снимками с места ЧП.
Valdgales pagastā (Talsu raj.) plosās kūdras ugunsgrēks. Helītis ar ūdeni pat izsaukts un notikuma vietu. Tēvs tur uz vietas. Sūta bildes. pic.twitter.com/OfLXCXhwc0— Raitis Bērziņš (@raitisberzins) 17 июля 2018 г.