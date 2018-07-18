Пожар под Талси потушить не удается, местные жители эвакуированы (2)

фото

Происшествия | 18 июля 2018 года, 16:24

Из-за обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края, который не удается потушить уже почти сутки, эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в близлежащем Вентспилсском крае, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

ГПСС, председатель Талсинской думы, местная полиция, самоуправление, Госполиция и Государственная служба леса констатировали в Стикли сильное задымление. Эвакуированы были воспитанники специальной школы-интерната.

Сейчас проходит эвакуация жителей населенного пункта.

Пожар в Валгдалской возник на торфняниках вечером 17 июля.В тушении пожара задействовано 17 пожарных, привлечены также ресурсы Национальных вооруженных сил (НВС) - вчера вертолет НВС доставлял на места тушения пожара мешки с водой.

Как допускает Государственная служба леса, пожар мог возникнуть в результате добычи торфа, допускает ГСЛ.

фото

Как сообщает ГПСС, работы по тушению возобновлены вновь.

Между тем латвийский синоптик Том Брицис выставил в соцсети Twitter снимки пожарища на торфяннике, сделанные из космоса.

Очевидцы публикуют в соцсетях снимками с места ЧП.

Комментарии 2
Latviešu Patriots43 минуты назад
Protams, ka nodzēsīs! Nav pirmā reize!
3
Ответить
Patriot51 минуту назад
Sejienes gaudotàjus sarùgtinàsu. Nodzèsis ugunsgrèku un pietiks arì naudas mùsu valsts aizsardzìbas vajadzibàm.
4
Ответить