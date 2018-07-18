Происшествия |

Из-за обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края, который не удается потушить уже почти сутки, эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в близлежащем Вентспилсском крае, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

ГПСС, председатель Талсинской думы, местная полиция, самоуправление, Госполиция и Государственная служба леса констатировали в Стикли сильное задымление. Эвакуированы были воспитанники специальной школы-интерната.

Сейчас проходит эвакуация жителей населенного пункта.

Пожар в Валгдалской возник на торфняниках вечером 17 июля.В тушении пожара задействовано 17 пожарных, привлечены также ресурсы Национальных вооруженных сил (НВС) - вчера вертолет НВС доставлял на места тушения пожара мешки с водой.

Как допускает Государственная служба леса, пожар мог возникнуть в результате добычи торфа, допускает ГСЛ.

Как сообщает ГПСС, работы по тушению возобновлены вновь.

Šobrīd ugunsgrēka dzēšanas darbi Talsu novada Valdgales pagastā, kur dega kūdra, ir atsākti. https://t.co/AUxTqCH028 — VUGD (@ugunsdzeseji) 18 июля 2018 г.

Между тем латвийский синоптик Том Брицис выставил в соцсети Twitter снимки пожарища на торфяннике, сделанные из космоса.

Ugunsgrēks Talsu novadā šīs dienas satelītattēlā pic.twitter.com/lrXSLSl8nr — Toms Bricis (@boms_tricis) 18 июля 2018 г.

Очевидцы публикуют в соцсетях снимками с места ЧП.