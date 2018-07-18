Будни полиции: секс средь бела дня и электрошокер за распитие пива (15)

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Происшествия | 18 июля 2018 года, 17:56

Сотрудники Рижской муниципальной полиции при исполнении служебных обязанностей применили к молодому мужчине за распитие алкогольного напитка в публичном месте электрошокер, сообщает Skaties.lv со ссылкой на сюжет телекомпании LNT.

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В Верманском парке экипаж муниципальной полиции увидел некоего молодого человека, который опустошал бутылку с пивом, и отправились к нему, сообщает программа "Degpunktā".

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Завидев приближающихся стражей порядка, молодой человек принялся бежать, но полицейским через пару кварталов удалось его настигнуть. Отмечается, что при задержании нарушителя стражи порядка применили электрошокер.

Уже после задержания, проверив личные данные 27-летнего мужчины, выяснилось, что он ранее не попадал в поле зрения полиции, единственным его нарушением стало распитие пива в публичном месте.

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Почти одновременно посетители Верманского парка сообщили стражам порядка об одной парочке, которая среди бела дня прилюдно занималась сексом. Полицейские прибыли на место оперативно и предупредили парочку, что такие действия в публичных местах недопустимы.

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Комментарии 15
Необоснованное применение силы 7 часов назад
Скоро убивать за бутылку пива будут. Попробую спровоцировать, буду пить воду из тёмной бутылки... присоединяйтесь!
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Alex 6 часов назад
Что-то в нашей стране не так.За бутылку пива - электрошокер.За сэкс в общественном месте - предупреждение.Может надо бы наоборот ?А то отсасывают на Централе ,трахаются прилюдно в красивом парке ...Когда их люди прибьют ,опять общественные слюни будем пускать ? Или бум ждать пока для полиции закон наконец примут ?
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Крыса 7 часов назад
Бандитская рига :((
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