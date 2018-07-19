Пожар на торфянике под Талси продолжается: среди спасателей есть пострадавшие (32)

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Происшествия | 19 июля 2018 года, 07:21

Уже более двух суток продолжается тушение обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, возникшего 17 июля.

На протяжении всей минувшей ночи велись активные работы по тушению огня; местами пожар был локализован, однако по-прежнему в некоторых местах наблюдается открытое пламя. Один из пожарных был передан медикам по причине перегрева и в результате был госпитализирован. Еще пять сотрудников ГПСС получили медпомощь в связи с такими повреждениями как удары и мозоли, после чего они продолжили работу, рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце в интервью радио Baltkom.

Палкавниеце также отметила, что на место пожара приехали спасатели из Риги и Земгале.

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"Ночью ветер немного стих и возникшее из-за пожара задымление в Валдгалской волости снизилось. Но уже днем ветер станет сильнее, огонь может разгореться с новой силой. Уже сейчас на борьбу с огнем брошены большие ресурсы, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара", - сказала Латвийскому телевидению представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

На месте происшествия работают более 50 пожарных. Чтобы оценить масштабы ЧП, вертолет Государственной погранохраны с должностными лицами ГПСС обследовал ситуацию с воздуха.

При этом техника ГПСС размещена по периметру, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.

Оперативные государственные и местные структуры заявляют, что пока в помощи волонтеров в тушении пожара нет необходимости.

При этом ГПСС, а также МВД призывают как журналистов, так и других энтузиастов не пытаться приблизиться к месту пожарища, и не пытаться заснять территорию с дронов, так как ситуация очень опасная и может пострадать не только техника, но и люди.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце сказала, что учитывая сухую погоду и пожароопасный период в лесах, подобного рода возгорания очень непрогнозируемы и опасны, поэтому местных жителей просят не приближаться к месту ЧП и не рисковать своей жизнью.

"Тех жителей, которые чувствуют и видят задымление, призываем не планировать походы в лес по ягоды и грибы, а также закрыть окна и двери в жилье", - сказала Палкавниеце.

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Из расположенного в близлежащем Вентспилсском крае поселка Стикли эвакуировались практически все местные жители за исключением 5-7 человек. По словам Палкавниеце, были эвакуированы и воспитанники школы-интерната в Стикли. ГПСС призывает население следовать указаниям оперативных служб и эвакуироваться, если это необходимо.

В поселке дежурят две бригады медиков, но пока с серьезными травмами никто не обращался, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. Люди, находящиеся вблизи пожара, в случае жалоб на состояние здоровья могут консультироваться с врачами по телефону 113 или 66016001. Если ощущается задымление, рекомендуется закрыть в доме окна и не находиться в непосредственной близости от дыма.

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Судя по снимкам с места ЧП, вокруг близлежащего поселка вырыта заградительная траншея, чтобы предотвратить наступление огня к домам.

Фото: ГПСС, ЛТВ

Комментарии 32
Алдис13 часа назад
Что это есть 50 пожарных.... "БОЛЬШИЕ ресурсы", там апарат администрации 80-100 человек, всяких секретарш, замов, замы замов и т.д., а тушат пожар 50 человек.. Писец какая некомпентность руководства. Где вояки? 2% ВВП, хотят 4%, где патриоты танцев, плясок и песен? Страна ГОРИТ! а никого нет, 50 пожарных...
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брек 12 часов назад
Сгорим,но не будем просить помощи у восточного соседа! У них есть настоящееМЧС и пожарная авиация! Не могуь,деньги просрали на некудышную армию,песни и пляск и т.д.
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Edžus 12 часов назад
Tu bots jau trešo dienu esi pārliecināts . Neko mūsējie never, tikai nodokļus un sodus saņemt
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