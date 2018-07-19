Происшествия |

Уже более двух суток продолжается тушение обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, возникшего 17 июля.

На протяжении всей минувшей ночи велись активные работы по тушению огня; местами пожар был локализован, однако по-прежнему в некоторых местах наблюдается открытое пламя. Двое пожарных пострадали — один госпитализирован , другой ночью после получения первой медпомощи продолжил работу.

"Ночью ветер немного стих и возникшее из-за пожара задымление в Валдгалской волости снизилось. Но уже днем ветер станет сильнее, огонь может разгореться с новой силой. Уже сейчас на борьбу с огнем брошены большие ресурсы, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара", - сказала Латвийскому телевидению представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Šobrīd uz vietas strādā vairāk kā 50 ugunsdzēsēji glābēji un lai novērtētu situāciju no gaisa, šorīt notikuma vietā Valsts robežsardzes helikopters ar VUGD amatpersonu apsekos situāciju no augšas. — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 июля 2018 г.

На месте происшествия работают более 50 пожарных. Чтобы оценить масштабы ЧП, вертолет Государственной погранохраны с должностными лицами ГПСС обследовал ситуацию с воздуха.

При этом техника ГПСС размещена по периметру, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.

Оперативные государственные и местные структуры заявляют, что пока в помощи волонтеров в тушении пожара нет необходимости.

Jau otro dienu turpina dzēst kūdras un meža ugunsgrēku Valdgales pagastā. Ugunsgrēka izplatība vairākās vietās ir daļēji ierobežota, taču intensīvi tiek turpināts darbs, jo joprojām ir vietas, kur liesmas izplatās, @RitaPanorama pastāstīja VMD pārstāvis Zigmunds Jaunķiķis. pic.twitter.com/ULScYVGR4c — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 19 июля 2018 г.

При этом ГПСС призывают как журналистов, так и других энтузиастов не пытаться приблизиться к месту пожарища, и не пытаться заснять территорию с дронов, так как ситуация очень опасная и может пострадать не только техника, но и люди.

Mediju pārstāvji, lai neapdraudētu savu dzīvību un netraucētu ugunsgrēka dzēšanas darbus, lūgums ievērot atbildīgo dienestu lūgumu neatrasties bīstamajā zonā. Lūdzam visus medijus, kas vēlas veidot reportāžas notikuma vietā, sazināties ar Intu Palkavnieci (27098250). Palīdzēsim! — VUGD (@ugunsdzeseji) 18 июля 2018 г.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце сказала, что учитывая сухую погоду и пожароопасный период в лесах, подобного рода возгорания очень непрогнозируемы и опасны, поэтому местных жителей просят не приближаться к месту ЧП и не рисковать своей жизнью.

"Тех жителей, которые чувствуют и видят задымление, призываем не планировать походы в лес по ягоды и грибы, а также закрыть окна и двери в жилье", - сказала Палкавниеце.

Накануне из 120 жителей поселка Стикли 70 согласились на эвакуацию, а 50 отказались покинуть свои дома.

ГПСС призывает население следовать указаниям оперативных служб и эвакуироваться, если это необходимо.

В поселке дежурят две бригады медиков, но пока с серьезными травмами никто не обращался, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи. Люди, находящиеся вблизи пожара, в случае жалоб на состояние здоровья могут консультироваться с врачами по телефону 113 или 66016001. Если ощущается задымление, рекомендуется закрыть в доме окна и не находиться в непосредственной близости от дыма.