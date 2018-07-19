Пожар на торфяннике под Талси продолжается: пострадали двое спасателей (5)

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Происшествия | 19 июля 2018 года, 07:21

Уже более двух суток продолжается тушение обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, возникшего 17 июля.

На протяжении всей минувшей ночи велись активные работы по тушению огня; местами пожар был локализован, однако по-прежнему в некоторых местах наблюдается открытое пламя. Двое пожарных пострадали — один госпитализирован , другой ночью после получения первой медпомощи продолжил работу.

"Ночью ветер немного стих и возникшее из-за пожара задымление в Валдгалской волости снизилось. Но уже днем ветер станет сильнее, огонь может разгореться с новой силой. Уже сейчас на борьбу с огнем брошены большие ресурсы, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара", - сказала Латвийскому телевидению представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

На месте происшествия работают более 50 пожарных. Чтобы оценить масштабы ЧП, вертолет Государственной погранохраны с должностными лицами ГПСС обследовал ситуацию с воздуха.

При этом техника ГПСС размещена по периметру, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.

Оперативные государственные и местные структуры заявляют, что пока в помощи волонтеров в тушении пожара нет необходимости.

При этом ГПСС призывают как журналистов, так и других энтузиастов не пытаться приблизиться к месту пожарища, и не пытаться заснять территорию с дронов, так как ситуация очень опасная и может пострадать не только техника, но и люди.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце сказала, что учитывая сухую погоду и пожароопасный период в лесах, подобного рода возгорания очень непрогнозируемы и опасны, поэтому местных жителей просят не приближаться к месту ЧП и не рисковать своей жизнью.

"Тех жителей, которые чувствуют и видят задымление, призываем не планировать походы в лес по ягоды и грибы, а также закрыть окна и двери в жилье", - сказала Палкавниеце.

Накануне из 120 жителей поселка Стикли 70 согласились на эвакуацию, а 50 отказались покинуть свои дома.

ГПСС призывает население следовать указаниям оперативных служб и эвакуироваться, если это необходимо.

В поселке дежурят две бригады медиков, но пока с серьезными травмами никто не обращался, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи. Люди, находящиеся вблизи пожара, в случае жалоб на состояние здоровья могут консультироваться с врачами по телефону 113 или 66016001. Если ощущается задымление, рекомендуется закрыть в доме окна и не находиться в непосредственной близости от дыма.

Комментарии 5
Алдис43 минуты назад
Что это есть 50 пожарных.... "БОЛЬШИЕ ресурсы", там апарат администрации 80-100 человек, всяких секретарш, замов, замы замов и т.д., а тушат пожар 50 человек.. Писец какая некомпентность руководства. Где вояки? 2% ВВП, хотят 4%, где патриоты танцев, плясок и песен? Страна ГОРИТ! а никого нет, 50 пожарных...
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Edžus36 минут назад
Tu bots jau trešo dienu esi pārliecināts . Neko mūsējie never, tikai nodokļus un sodus saņemt
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Patriot33 минуты назад
Par ugunsgrèku Àdaźu militàrajà poligonà tu ar saviem domubiedriem arì gaudoji, tacu nodzèsa. Nodzèsìs ari so ugunsgrèku. Saprotu, ka atstràdàjat panikas celsanas tehniku, tacu mès latviesi tàdiem kà tu neticam.
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