Происшествия |

Уже более двух суток продолжается тушение обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, возникшего 17 июля.

На протяжении всей минувшей ночи велись активные работы по тушению огня; местами пожар был локализован, однако по-прежнему в некоторых местах наблюдается открытое пламя. Один из пожарных был передан медикам по причине перегрева и в результате был госпитализирован. Еще пять сотрудников ГПСС получили медпомощь в связи с такими повреждениями как удары и мозоли, после чего они продолжили работу, рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце в интервью радио Baltkom.

Палкавниеце также отметила, что на место пожара приехали спасатели из Риги и Земгале.

"Ночью ветер немного стих и возникшее из-за пожара задымление в Валдгалской волости снизилось. Но уже днем ветер станет сильнее, огонь может разгореться с новой силой. Уже сейчас на борьбу с огнем брошены большие ресурсы, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара", - сказала Латвийскому телевидению представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Šobrīd uz vietas strādā vairāk kā 50 ugunsdzēsēji glābēji un lai novērtētu situāciju no gaisa, šorīt notikuma vietā Valsts robežsardzes helikopters ar VUGD amatpersonu apsekos situāciju no augšas. — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 июля 2018 г.

На месте происшествия работают более 50 пожарных. Чтобы оценить масштабы ЧП, вертолет Государственной погранохраны с должностными лицами ГПСС обследовал ситуацию с воздуха.

При этом техника ГПСС размещена по периметру, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.

Оперативные государственные и местные структуры заявляют, что пока в помощи волонтеров в тушении пожара нет необходимости.

Jau otro dienu turpina dzēst kūdras un meža ugunsgrēku Valdgales pagastā. Ugunsgrēka izplatība vairākās vietās ir daļēji ierobežota, taču intensīvi tiek turpināts darbs, jo joprojām ir vietas, kur liesmas izplatās, @RitaPanorama pastāstīja VMD pārstāvis Zigmunds Jaunķiķis. pic.twitter.com/ULScYVGR4c — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 19 июля 2018 г.

При этом ГПСС, а также МВД призывают как журналистов, так и других энтузиастов не пытаться приблизиться к месту пожарища, и не пытаться заснять территорию с дронов, так как ситуация очень опасная и может пострадать не только техника, но и люди.

Lūgums mediju redaktoriem un žurnālistiem rīkoties atbildīgi. https://t.co/EOEbOEiBXn — Iekšlietu ministrija (@IeM_gov_lv) 19 июля 2018 г.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце сказала, что учитывая сухую погоду и пожароопасный период в лесах, подобного рода возгорания очень непрогнозируемы и опасны, поэтому местных жителей просят не приближаться к месту ЧП и не рисковать своей жизнью.

"Тех жителей, которые чувствуют и видят задымление, призываем не планировать походы в лес по ягоды и грибы, а также закрыть окна и двери в жилье", - сказала Палкавниеце.

Из расположенного в близлежащем Вентспилсском крае поселка Стикли эвакуировались практически все местные жители за исключением 5-7 человек. По словам Палкавниеце, были эвакуированы и воспитанники школы-интерната в Стикли. ГПСС призывает население следовать указаниям оперативных служб и эвакуироваться, если это необходимо.

Precizējam: no Stikliem nav izbraukuši 5-7 vietējie iedzīvotāji. https://t.co/x3TNK1Fy4F — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 июля 2018 г.

В поселке дежурят две бригады медиков, но пока с серьезными травмами никто не обращался, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи. Люди, находящиеся вблизи пожара, в случае жалоб на состояние здоровья могут консультироваться с врачами по телефону 113 или 66016001. Если ощущается задымление, рекомендуется закрыть в доме окна и не находиться в непосредственной близости от дыма.

Судя по снимкам с месте ЧП, вокруг близлежащего поселка вырыта заградительная траншея, чтобы предотвратить наступление огня к домам.

Фото: ГПСС, ЛТВ