Полиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю девочку
Происшествия | 19 июля 2018 года, 14:25
Госполиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю Екатерину Струневскую. Девочка 17 июля вышла из своего дома на улице Салдус в Вентспилсе и до сих пор о ней ничего не известно.
Ее приметы: рост 158 см, темные волосы до плеч. Девочка носит очки.
Девочка выходила из дома в одежде, изображенной на фото.
Если кто-нибудь располагает информацией о местонахождении Екатерины, просьба сообщать в полицию по телефону 110.