Происшествия |

Госполиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю Екатерину Струневскую. Девочка 17 июля вышла из своего дома на улице Салдус в Вентспилсе и до сих пор о ней ничего не известно.

Ее приметы: рост 158 см, темные волосы до плеч. Девочка носит очки.

Девочка выходила из дома в одежде, изображенной на фото.

Если кто-нибудь располагает информацией о местонахождении Екатерины, просьба сообщать в полицию по телефону 110.