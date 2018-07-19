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Облако дыма от пожара на торфяниках и в лесу в Валгдалской волости Талсинского края можно наблюдать и на спутниковых снимках Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом в своем Twitter сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как отмечают специалисты, снимок был сделан в среду, 18 июля.

Также Латвийский метеоцентр опубликовал на своей домашней странице сообщение о том, что с 19 по 21 июля в лесах Курземе ожидается повышенная пожароопасность.

Напомним, ранее председатель правления предприятия Rīgas meži Айвар Тауриньш в эфире радио Baltkom сообщил, что 2018 год в Латвии считается годом высокой пожароопасности - столь большое количество возгораний в стране было только в 2006 году.

17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар, в результате чего были эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в Пузской волости близлежащего Вентспилсского края. Тушение пожара продолжается уже вторые сутки.

Фото: twitter.com/ltvzinas