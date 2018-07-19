Происшествия |

В ночь на 19 июля сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в Ильгюциемс, где во дворе одного из домов по ул. Лилияс три собаки загрызли бродячего кота, пишет Skaties.lv.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия спустя 5 минут, однако стая уже убежала. Найти их не удалось также и после обыскивания окрестностей. В это же время в социальной сети Facebook появилось видео свидетеля нападения.

Полиция просит отозваться автора видео и всех, кто знает, где могут скрываться эти собаки, а также, кому они могут принадлежать. Информацию просьба сообщать по телефону 67181580 или писать на Dezurdala.Kurzemes@riga.lv.

Фото из Flickr/Penny Miller