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Уже третий день или 60 часов продолжается тушение пожара на торфянике и в лесу под Талси. Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, минувшей ночью спасатели продолжали бороться с огнем, чтобы не допустить его дальнейшего распространения, но локализовать пожар пока так и не удается.

Ситуацию осложняют погодные условия и переменчивый ветер. Это означает, что ветер меняет направление и в местах, где огонь ранее был уже почти потушен, пламя разгорается вновь, причем, с новой силой и меняет направление, распространяясь далее.

Ugunsdzēsēji glābēji jau vairāk kā 60 stundas veic ugunsgrēka dzēšanas darbus Talsu novadā, kur degšana joprojām vietām notiek ar atklātu liesmu, bet citviet gruzd. Šonakt glābēji turpināja cīnīties ar liesmām,lai nepieļautu to tālāko izplatību; ugunsgrēks šobrīd nav lokalizēts. pic.twitter.com/VxPMqtFMl6 — VUGD (@ugunsdzeseji) 20 июля 2018 г.

Šeit ieskatam video ar to, kā šorīt izskatās vienā ugunsgrēka dzēšanas vietām Talsu novada Valdgales pagastā, kur lielā platībā deg kūdra un mežs. pic.twitter.com/Azs2DnINWy — VUGD (@ugunsdzeseji) 20 июля 2018 г.

"В тушении пожара постоянно работает около 50 спасателей службы. Они сменяют друг друга, процесс идет непрерывно", - рассказали в ГПСС. В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.

Video: @Latvijas_armija Gaisa spēku helikopters Mi-17 uzpilda ūdens maisu, lai piedalītos ugunsgrēka dzēšanas darbos Valdgales pagastā. pic.twitter.com/AHASh5DnFo — NBS (@Latvijas_armija) 19 июля 2018 г.

Пожар на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник 17 июля, из-за сильного задымления были эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в Пузской волости близлежащего Вентспилсского края.

Skaidrojam, ka mainīgā vēja virziena dēļ kūdras un meža ugunsgrēka Talsu novadā izplatības ierobežošana prasa ilgstošu darbu. Vēja ietekmē liesmas un dūmi nemitīgi un neparedzami maina savu virzību. Situācija ir bīstama, tādēļ aicinām netuvoties ugunsgrēka vietai! pic.twitter.com/uogU46ZwYp — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 июля 2018 г.

Foto: Šodien @Latvijas_armija Gaisa spēku divi helikopteri Mi-17 un Lietuvas bruņoto spēku helikopters turpina dzēšanas darbus Talsu novada Valdgales pagastā. pic.twitter.com/efWKt7KKsh — NBS (@Latvijas_armija) 19 июля 2018 г.

Как ранее в эфире радио Baltkom рассказал бывший глава Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС),директор Колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты Айнар Пенцис, торфяные пожары одни из самых тяжелых в плане тушения, людям стоит молиться на то, чтобы пошел дождь, поскольку тогда поднимутся грунтовые воды.

"Во-первых, проблема в том, что торф рыхлый и горение идет вглубь, под землю. Уровень горения напрямую зависит от глубины торфа. Опасно это тем, что сверху видно лишь дым, а внизу под этим прогарины и большие ямы. Если человек там пройдет, он может провалиться. Эти пожары тяжело потушить. Если вода идет сверху, она не доходит до очага и тогда образуется корка, из-за которой вода не проникает внутрь. Надо обратиться к Богу, чтобы природа справилась и пошел дождь. При тушении таких пожаров очень важно ограничить направление, потому что ущерб может быть большой - например, пострадают жилые дома", - заявил Пенцис.

Фото: Twitter, НВС