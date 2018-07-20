Более 60 часов не удается локализовать пожар под Талси (6)

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Происшествия | 20 июля 2018 года, 07:00

Уже третий день или 60 часов продолжается тушение пожара на торфянике и в лесу под Талси. Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, минувшей ночью спасатели продолжали бороться с огнем, чтобы не допустить его дальнейшего распространения, но локализовать пожар пока так и не удается.

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Ситуацию осложняют погодные условия и переменчивый ветер. Это означает, что ветер меняет направление и в местах, где огонь ранее был уже почти потушен, пламя разгорается вновь, причем, с новой силой и меняет направление, распространяясь далее.

"В тушении пожара постоянно работает около 50 спасателей службы. Они сменяют друг друга, процесс идет непрерывно", - рассказали в ГПСС. В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.

Пожар на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник 17 июля, из-за сильного задымления были эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в Пузской волости близлежащего Вентспилсского края.

Как ранее в эфире радио Baltkom рассказал бывший глава Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС),директор Колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты Айнар Пенцис, торфяные пожары одни из самых тяжелых в плане тушения, людям стоит молиться на то, чтобы пошел дождь, поскольку тогда поднимутся грунтовые воды.

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"Во-первых, проблема в том, что торф рыхлый и горение идет вглубь, под землю. Уровень горения напрямую зависит от глубины торфа. Опасно это тем, что сверху видно лишь дым, а внизу под этим прогарины и большие ямы. Если человек там пройдет, он может провалиться. Эти пожары тяжело потушить. Если вода идет сверху, она не доходит до очага и тогда образуется корка, из-за которой вода не проникает внутрь. Надо обратиться к Богу, чтобы природа справилась и пошел дождь. При тушении таких пожаров очень важно ограничить направление, потому что ущерб может быть большой - например, пострадают жилые дома", - заявил Пенцис.

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Фото: Twitter, НВС

Комментарии 6
Ж2 часа назад
Нужен,в помощь,хороший проливной,затяжной дождь.
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s5251 минуту назад
"В тушении пожара постоянно работает около 50 спасателей службы. Они сменяют друг друга, процесс идет непрерывно", - рассказали в ГПСС. В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.
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Более эфективнее было-бы обратиться к МЧС России для помощи пушения , так ка они соседи и имеют спецтранспорт на пример - Бе-200 «Альтаир» , Ил76-ДТП, каждый из этих самолеты могут доставить в точку тушения более 10 000 литров воды .
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42731 час назад
Анжела, тебя заклинило? ты это уже 3ий день строчишь. Иди на работу, тебя в казарме канадцы ждут
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