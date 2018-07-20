Происшествия |

В результате пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края выгорело уже 715 гектаров территории. Об этом в своем Twitter сообщил синоптик Томс Брицис, ссылаясь на данные европейского метеорологического общества Copernicus EMS, которое ведет мониторинг из космоса.

Saskaņā ar @CopernicusEMS satelītinformāciju, vakar vakarā Valdgales pagasta mežu un purvu ugunsgrēkā izdeguši 715 hektāri. Šeit detalizētāka informācija: https://t.co/bMWfJeLFjp pic.twitter.com/KL0do0gWUz — Toms Bricis (@boms_tricis) 20 июля 2018 г.

На месте пожара побывали министр внутренних дел Рихард Козловскис и министр земледелия Янис Дуклавс, которые оценили ситуацию.

В тушении пожара задействованы Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Государственная служба леса, два вертолета Национальных вооруженных сил, а также вертолет литовской армии.

NBS Gaisa spēku helikopteri "Mi-17" atsāk dzēst bīstamo ugunsgrēku Valdgales pagastā. Kā redzams @Latvijas_armija video, joprojām plašā teritorijā turpina izplatīties dūmi. pic.twitter.com/v0cQQlQZkH — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 20 июля 2018 г.

По последним сообщениям ГПСС, число работающих на пожаре спасателей увеличено с 60 до 90 человек. Проблем с обеспечением пожарных и всех участвующих в тушении пожара продуктами питания и водой нет.

"Призываем учитывать, что работы по тушению пожара будут долгими, так как торф тлеет, горит в глубине и на большой площади. В связи с этим на большей части региона будет наблюдаться задымление и ощущаться запах гари", - сказано в сообщении.

Palielinām ugunsgrēka dzēšanā Valdgales pagastā iesaistīto ugunsdzēsēju glābēju skaitu no 60 uz 90. Aicinām ņemt vērā, ka ugunsgrēka dzēšanas darbi būs ilgstoši, jo kūdra gruzd, deg dziļumā un liela platībā. Līdz ar to plašā reģionā būs jūtams sadūmojums, kā arī deguma smaka. — VUGD (@ugunsdzeseji) 20 июля 2018 г.

Как сообщалось, тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края продолжается уже третий день или более 60 часов.

Как рассказали в ГПСС, прошедшей ночью пожарные продолжали тушение огня, чтобы не допустить его дальнейшего распространения, однако локализовать пожар пока не удалось.

Ситуацию осложняют погодные условия и переменчивый ветер. Из-за него огонь тоже меняет свое направление и силу, распространяясь дальше.

Šeit ieskatam video ar to, kā šorīt izskatās vienā ugunsgrēka dzēšanas vietām Talsu novada Valdgales pagastā, kur lielā platībā deg kūdra un mežs. pic.twitter.com/Azs2DnINWy — VUGD (@ugunsdzeseji) 20 июля 2018 г.

Из-за сильного задымления эвакуированы почти все жители села Стикли Вентспилсского края, где живут около 130 человек.

В среду вечером при тушении пожара пострадал один пожарный, он госпитализирован. Еще пяти пожарным медики оказали помощь на месте и они смогли продолжить работу.

ГПСС призывает жителей не приближаться к местам задымления, не планировать сбор грибов и ягод в ближних лесах, если же задымление чувствуется около дома, закрыть окна и двери.

Председатель Вентспилсской краевой думы Айвар Муцениекс не припомнит, чтобы когда-нибудь из-за задымления приходилось эвакуировать целое село.

Пожарные вместе с земессаргами и работниками Latvijas valsts meži неустанно работают, им помогают местные фермеры.

Опасность жилым домам в селе Стикли, по его словам, не грозит, так как на время, пока из них эвакуированы жители, в селе постоянно дежурят несколько полицейских экипажей.

Фото: соцсети Twitter/Марек Матисонс, Том Брицис