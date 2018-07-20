Под Талси выгорело уже 715 гектаров, прогнозы пожарных неутешительны (22)

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Происшествия | 20 июля 2018 года, 10:58

В результате пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края выгорело уже 715 гектаров территории. Об этом в своем Twitter сообщил синоптик Томс Брицис, ссылаясь на данные европейского метеорологического общества Copernicus EMS, которое ведет мониторинг из космоса.

На месте пожара побывали министр внутренних дел Рихард Козловскис и министр земледелия Янис Дуклавс, которые оценили ситуацию.

В тушении пожара задействованы Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Государственная служба леса, два вертолета Национальных вооруженных сил, а также вертолет литовской армии.

По последним сообщениям ГПСС, число работающих на пожаре спасателей увеличено с 60 до 90 человек. Проблем с обеспечением пожарных и всех участвующих в тушении пожара продуктами питания и водой нет.

"Призываем учитывать, что работы по тушению пожара будут долгими, так как торф тлеет, горит в глубине и на большой площади. В связи с этим на большей части региона будет наблюдаться задымление и ощущаться запах гари", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края продолжается уже третий день или более 60 часов.

Как рассказали в ГПСС, прошедшей ночью пожарные продолжали тушение огня, чтобы не допустить его дальнейшего распространения, однако локализовать пожар пока не удалось.

Ситуацию осложняют погодные условия и переменчивый ветер. Из-за него огонь тоже меняет свое направление и силу, распространяясь дальше.

Из-за сильного задымления эвакуированы почти все жители села Стикли Вентспилсского края, где живут около 130 человек.

В среду вечером при тушении пожара пострадал один пожарный, он госпитализирован. Еще пяти пожарным медики оказали помощь на месте и они смогли продолжить работу.

ГПСС призывает жителей не приближаться к местам задымления, не планировать сбор грибов и ягод в ближних лесах, если же задымление чувствуется около дома, закрыть окна и двери.

Председатель Вентспилсской краевой думы Айвар Муцениекс не припомнит, чтобы когда-нибудь из-за задымления приходилось эвакуировать целое село.

Пожарные вместе с земессаргами и работниками Latvijas valsts meži неустанно работают, им помогают местные фермеры.

Опасность жилым домам в селе Стикли, по его словам, не грозит, так как на время, пока из них эвакуированы жители, в селе постоянно дежурят несколько полицейских экипажей.

Фото: соцсети Twitter/Марек Матисонс, Том Брицис

Комментарии 22
NATO потушите, вы можете 1 час назад
NATO вы поставили у нас свои базы. Срочно потушите. Русские бы сразу потушили.
Зачем вы там сидите?
Должна же быть от вас хоть какая-то польза?
Немедленно пролетите и сбросьте воду.
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У русских своя армия1 час назад
А у латышей чужая.
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Этоо 1 час назад
Цветочки, ягодки будут потом
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