Происшествия |

Сотрудники муниципальной полиции Риги спасли тонущего в Кишезерсе ребенка.

На пляже Кишезерса полицейские заметили мальчика, который несколько раз скрылся под водой. Стражи порядка подплыли к нему на лодке, один из них прыгнул в воду, чтобы вытащить тонущего.

Видео инцидента опубликовано на странице муниципальной полиции в Facebook.

На берегу стражи порядка встретили маму ребенка, выяснилось, что мальчику семь лет.

На место происшествия были вызваны медики, которые констатировали, что пострадавший не нуждается в госпитализации.

Полицейские обсудили с мамой мальчика вопросы безопасности на воде.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome