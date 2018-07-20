ВИДЕО: полицейские спасли в Межапарке тонущего ребенка
Происшествия | 20 июля 2018 года, 14:36
Сотрудники муниципальной полиции Риги спасли тонущего в Кишезерсе ребенка.
На пляже Кишезерса полицейские заметили мальчика, который несколько раз скрылся под водой. Стражи порядка подплыли к нему на лодке, один из них прыгнул в воду, чтобы вытащить тонущего.
Видео инцидента опубликовано на странице муниципальной полиции в Facebook.
На берегу стражи порядка встретили маму ребенка, выяснилось, что мальчику семь лет.
На место происшествия были вызваны медики, которые констатировали, что пострадавший не нуждается в госпитализации.
Полицейские обсудили с мамой мальчика вопросы безопасности на воде.
Фото: flickr.com/Rīgas Dome