Происшествия |

1 июля в Риге пропал 39-летний уроженец Ливаны Артур Озолиньш. По информации близких, мужчина вероятнее всего, мог находиться в районе Рижского Центрального рынка, в центре Риги или по пути из центра в микрорайон Кенгарагс.

В день пропажи около 13 часов до него уже нельзя было дозвониться, телефон был отключен. Последний раз созванивался с матерью и братом. Артур арендовал в Риге квартиру с коллегой по работе. При себе у пропавшего, возможно, был кошелек и мобильный телефон.

ПРИМЕТЫ: Рост 180 см, нормального телосложения, волосы с проседью, глаза карие. Мог быть одет в темно-синие джинсы, синий джемпер, черные кроссовки с вишневыми вкраплениями.

Особая примета: татуировка на пальце правой руки - в виде буквы А.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.