Происшествия |

16 июля очевидцы сообщили в Рижское региональное управление полиции (РРУП) о мужчине, который лежит на траве ул. Краста в окровавленной одежде.

Прибывшим на место происшествия полицейским пострадавший рассказал, что встретился со своими знакомыми и хотел с ними отдохнуть на природе, распивая алкоголь.

Однако приятели отказали в просьбе, мотивируя это тем, что тот еще не вернул им долг. Мужчина решил уйти, когда один из компании подбежал к нему и стал конфликтовать.

Нападавший извлек из кармана нож и нанес оппоненту несколько ударов в бок и грудную клетку, после чего сбежал. В скором времени подозреваемого (1975 г.р.) удалось задержать. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка. На данный момент к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.