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Вертолет Вооруженных сил Литвы продолжает работу по оказанию помощи в тушении пожаров в лесу и на торфяных болотах в Валдгалской волости.

В случае необходимости поддержка Латвии будет продолжена и в ближайшие дни, говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.

Из-за пожаров в западной части Латвии, в северной части Литвы зафиксирован смог, сообщил литовский Национальный центр общественного здоровья.

Наибольшие показатели загрязнения воздуха зафиксированы в Мажейкяе, но допустимая норма пока не превышена. Жителей проинформировали, как в такой ситуации позаботиться о своем здоровье.

По данным центра, обычно при таких пожарах увеличивается концентрация мелких твердых частиц в воздухе. Из-за этого страдают дыхательные пути, загрязненный воздух также раздражает глаза, нос, рот, повышается вероятность аллергии.

Огонь в районе Валгдала муниципалитета Талси распространился на площади около 100 гектаров. Как сообщалось, тушение пожара в Валдгалской волости продолжается уже более 70 часов.

Эвакуированные из-за задымления жители поселка Стикли вероятно, не вернутся домой в выходные. Часть жителей по-прежнему расселены в помещениях близлежащей школы, а некоторые собственными силами уехали к родным и друзьям. Всем обеспечиваются ночевка и питание.

Pirms brīža atbalstu ugunsgrēka dzēšanā Talsu novada Valdgales pagastā ieradies sniegt Lietuvas bruņoto spēku helikopters. @ugunsdzeseji pic.twitter.com/y0F05fUWd8 — NBS (@Latvijas_armija) 20 июля 2018 г.