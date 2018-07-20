Дым от лесного пожара под Талси создал смог на севере Литвы
Вертолет Вооруженных сил Литвы продолжает работу по оказанию помощи в тушении пожаров в лесу и на торфяных болотах в Валдгалской волости.
В случае необходимости поддержка Латвии будет продолжена и в ближайшие дни, говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.
Из-за пожаров в западной части Латвии, в северной части Литвы зафиксирован смог, сообщил литовский Национальный центр общественного здоровья.
Наибольшие показатели загрязнения воздуха зафиксированы в Мажейкяе, но допустимая норма пока не превышена. Жителей проинформировали, как в такой ситуации позаботиться о своем здоровье.
По данным центра, обычно при таких пожарах увеличивается концентрация мелких твердых частиц в воздухе. Из-за этого страдают дыхательные пути, загрязненный воздух также раздражает глаза, нос, рот, повышается вероятность аллергии.
Огонь в районе Валгдала муниципалитета Талси распространился на площади около 100 гектаров. Как сообщалось, тушение пожара в Валдгалской волости продолжается уже более 70 часов.
Эвакуированные из-за задымления жители поселка Стикли вероятно, не вернутся домой в выходные. Часть жителей по-прежнему расселены в помещениях близлежащей школы, а некоторые собственными силами уехали к родным и друзьям. Всем обеспечиваются ночевка и питание.
Pirms brīža atbalstu ugunsgrēka dzēšanā Talsu novada Valdgales pagastā ieradies sniegt Lietuvas bruņoto spēku helikopters. @ugunsdzeseji pic.twitter.com/y0F05fUWd8— NBS (@Latvijas_armija) 20 июля 2018 г.
FOTO no notikuma vietas: Valdgales pagastā joprojām vairāku simtu hektāru platībā deg mežs un kūdra. Notikuma vietā strādā @ugunsdzeseji no visiem reģioniem. Pēc mūsu filmēšanas grupas novērojumiem, dūmus var sajust jau vairāk nekā 35 km attālumā. https://t.co/6re4UAfjB5 pic.twitter.com/bZNH4wwgIx— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 20 июля 2018 г.