Происшествия |

Около 90 пожарных продолжают работы по тушению обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, возникшего 17 июля. Об этом сообщается на странице Государственно пожарно-спасательной службы (ГПСС ) в Twitter.

Как рассказал заместитель начальника ГПСС Интс Селис, в тушении такого рода пожаров сущестует специфика, которая осложняет процесс.

"Чтобы хорошо увлажнить сухой торф необходимо очень большое количество воды. Нам удается потушить и намочить верхний слой торфа, но под ним остается сухой и тлеющий, который опять сушит верхний слой. И при малейшем дуновении ветра верхний слой опять начинает гореть. Нам может кажется, что на каком-то участке огонь локализован, но через какое-то время пожар начинается с новой силой. Приходится возвращаться и продолжать работу по тушению", - рассказал он.

Напомним, на помощь латвийским спасателем прибыл вертолет Литовских вооруженных сил.

Sadūmojums no ugunsgrēka, kas joprojām tiek dzēsts Kurzemē, sasniedzis arī Saldu un Talsus. Dzēšanas darbu trešajā diennaktī papildināts ugunsdzēsēju skaits. https://t.co/JDbrDfeGs3 pic.twitter.com/9cWCw0liSB — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 20 июля 2018 г.

Как сообщалось ранее, к пятнице в результате пожара выгорело уже 715 гектаров территории.

На месте пожара побывали министр внутренних дел Рихард Козловскис и министр земледелия Янис Дуклавс, которые оценили ситуацию.

В пятницу вечером ГПСС опубликовало фотографии с места ЧП. Фото можно посмотреть здесь!

В тушении пожара задействованы ГПСС, Государственная служба леса, два вертолета Национальных вооруженных сил, а также вертолет литовской армии.

@Latvijas_armija Gaisa spēku divi helikopteri "Mi-17" atsāk dzēst ugunsgrēku Talsu novada Valdgales pagastā. Zemessardzes 46.kājnieku bataljons turpina sniegt atbalstu @ugunsdzeseji pic.twitter.com/gIHESMsb6r — NBS (@Latvijas_armija) 20 июля 2018 г.

Число работающих на пожаре спасателей увеличено с 60 до 90 человек. Проблем с обеспечением пожарных и всех участвующих в тушении пожара продуктами питания и водой нет.

"Призываем учитывать, что работы по тушению пожара будут долгими, так как торф тлеет, горит в глубине и на большой площади. В связи с этим на большей части региона будет наблюдаться задымление и ощущаться запах гари", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края продолжается уже третий день.

Ситуацию осложняют погодные условия и переменчивый ветер. Из-за него огонь тоже меняет свое направление и силу, распространяясь дальше.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija