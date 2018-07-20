Пожарные: все время кажется, что огонь потушен, но пока с ним не справиться (1)

фото

Происшествия | 20 июля 2018 года, 20:27

Около 90 пожарных продолжают работы по тушению обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, возникшего 17 июля. Об этом сообщается на странице Государственно пожарно-спасательной службы (ГПСС ) в Twitter.

Как рассказал заместитель начальника ГПСС Интс Селис, в тушении такого рода пожаров сущестует специфика, которая осложняет процесс.

"Чтобы хорошо увлажнить сухой торф необходимо очень большое количество воды. Нам удается потушить и намочить верхний слой торфа, но под ним остается сухой и тлеющий, который опять сушит верхний слой. И при малейшем дуновении ветра верхний слой опять начинает гореть. Нам может кажется, что на каком-то участке огонь локализован, но через какое-то время пожар начинается с новой силой. Приходится возвращаться и продолжать работу по тушению", - рассказал он.

Напомним, на помощь латвийским спасателем прибыл вертолет Литовских вооруженных сил.

Как сообщалось ранее, к пятнице в результате пожара выгорело уже 715 гектаров территории.

На месте пожара побывали министр внутренних дел Рихард Козловскис и министр земледелия Янис Дуклавс, которые оценили ситуацию.

В пятницу вечером ГПСС опубликовало фотографии с места ЧП. Фото можно посмотреть здесь!

В тушении пожара задействованы ГПСС, Государственная служба леса, два вертолета Национальных вооруженных сил, а также вертолет литовской армии.

Число работающих на пожаре спасателей увеличено с 60 до 90 человек. Проблем с обеспечением пожарных и всех участвующих в тушении пожара продуктами питания и водой нет.

"Призываем учитывать, что работы по тушению пожара будут долгими, так как торф тлеет, горит в глубине и на большой площади. В связи с этим на большей части региона будет наблюдаться задымление и ощущаться запах гари", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края продолжается уже третий день.

Ситуацию осложняют погодные условия и переменчивый ветер. Из-за него огонь тоже меняет свое направление и силу, распространяясь дальше.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija

Комментарии 1
ёклмн23 минуты назад
Надо провести трубопровод и закачивать в торф воду...,вертолётом можно тушить наземный пожар,но торф тлеет в глубине и от вертолёта толку мало,вода просто не доходит...По крайней мере в 1972 году в Подмосковье,закачивая трубопроводом воду в торф,справились с большим пожаром торфяников...
Ответить