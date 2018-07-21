Происшествия |

Уже четвертый день или 85 часов продолжается тушение пожара на торфянике и в лесу под Талси. Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, минувшей ночью спасатели продолжали бороться с огнем, чтобы не допустить его дальнейшего распространения, но локализовать пожар пока так и не удается.

Ситуацию осложняют погодные условия и переменчивый ветер. Это означает, что ветер меняет направление и в местах, где огонь ранее был уже почти потушен, пламя разгорается вновь, причем, с новой силой и меняет направление, распространяясь далее.

Палкавниеце отмела, что процесс тушения будет долгим.

Как ранее рассказал заместитель начальника ГПСС Интс Селис, в тушении такого рода пожаров сущестует специфика, которая осложняет процесс.

"Чтобы хорошо увлажнить сухой торф необходимо очень большое количество воды. Нам удается потушить и намочить верхний слой торфа, но под ним остается сухой и тлеющий, который опять сушит верхний слой. И при малейшем дуновении ветра верхний слой опять начинает гореть. Нам может кажется, что на каком-то участке огонь локализован, но через какое-то время пожар начинается с новой силой. Приходится возвращаться и продолжать работу по тушению", - рассказал он.

Пожар на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник 17 июля, из-за сильного задымления были эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в Пузской волости близлежащего Вентспилсского края.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns/Valsts_policija