Подсчитан ущерб молодому лесу от пожара на Адажском полигоне (46)

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Происшествия | 21 июля 2018 года, 15:15

Ущерб, причиненный пожаром на Адажском военном полигоне молодым лесонасаждениям, составил 1,357 млн евро, сообщил руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

"Убытки пока подсчитаны только для молодняка, так как для выросшего леса установить их так быстро нельзя", - пояснил он.

Как сообщалось, 10 июня на полигоне в Адажи начался пожар. Общая площадь территории пожара составила 770 га, лес выгорел на площади 140 га, молодняк - на площади 260 га.

По словам Яункикиса, конкретная причина пожара все еще неизвестна.

Адажский полигон Национальных вооруженных сил находится в на административных территориях Адажского и Сейского краев, его площадь превышает 13 тыс. га.

Фото из Flickr/Latvijas armija

Комментарии 46
Sedna2 часа назад
Ну за ради пиндосовских вояк титульным ничего не жаль. Пусть хоть всё спалят! Это же ж посланцы из Пиндостана :))))
5
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komissar3 часа назад
Вот к чему привело десантирование штатовского джипа, парашют которого не сработал. От сгоревшей машины загорелся лес.
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Угу2 часа назад
Подонки, такой лес погубили , пиндосня сраная. Теперь ни грибов ни леса там долго не будет. Пускай все оплачивают грибникам, которые недополучат прибыль!!!!!!
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