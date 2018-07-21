Происшествия |

Ущерб, причиненный пожаром на Адажском военном полигоне молодым лесонасаждениям, составил 1,357 млн евро, сообщил руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

"Убытки пока подсчитаны только для молодняка, так как для выросшего леса установить их так быстро нельзя", - пояснил он.

Как сообщалось, 10 июня на полигоне в Адажи начался пожар. Общая площадь территории пожара составила 770 га, лес выгорел на площади 140 га, молодняк - на площади 260 га.

По словам Яункикиса, конкретная причина пожара все еще неизвестна.

Адажский полигон Национальных вооруженных сил находится в на административных территориях Адажского и Сейского краев, его площадь превышает 13 тыс. га.

Фото из Flickr/Latvijas armija