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Эвакуированные из-за вызванного пожаром в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края жители села Стикли постепенно возвращаются в свои дома, сообщил председатель Вентспилсской краевой думы Айвар Муцениекс.

Жители, желающие вернуться домой, могут сделать это под расписку о том, что ответственность за свою безопасность они берут на себя. Сколько жителей решили вернуться в свои дома, он сказать не смог, но считает, что их несколько десятков.

Эвакуированные воспитанники Стиклской школы-интерната пока в село не вернутся.

Начальник полиции Талсинского самоуправления Марис Гринвалдс сказал, что пожар в Валдгалской волости не угрожает городу Талси и его окрестностям.

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Как ранее сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, сегодня всю ночь продолжалось тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, но полностью ограничить распространение огня пока так и не удалось.

Тушение этого пожара повышенной опасности продолжается уже более 90 часов.

Сегодня, как и в предыдущие дни, в работах по тушению пожара задействованы вертолет Национальных вооруженных сил и вертолет Госпогранохраны.

ГПСС предупреждает, что тушение пожара будет длительным, так как торф тлеет и горит вглубь, причем на большой площади. Из-за этого в обширном регионе ощущается задымление и запах дыма.

ГПСС призывает жителей не приближаться к местам задымления, не планировать сбор грибов и ягод в ближних лесах, если же задымление чувствуется около дома, закрыть окна и двери.

Служба неотложной медицинской помощи просит всех, чье самочувствие из-за задымления ухудшилось, проконсультироваться с медиками по тел. 113 или 66 016 001.

В пятницу пожарные образовали примерно десятикилометровую линию пожарных шлангов для обеспечения подачи воды, число задействованных в тушении пожара пожарных было увеличено с 60 до 90. На месте пожара работают пожарные автоцистерны и спецтехника - насосы и квадроциклы.

Выгорела территория площадью около 400 га. Очень большую роль играют погодные условия и неравномерный ветер переменных направлений. Из-за него огонь тоже меняет свое направление и силу, распространяясь дальше.

Задымление и запах дыма ощущаются в окрестных городах, дым вызвал смог на севере Литвы.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija