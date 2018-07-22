Происшествия |

Уже более 110 часов не удается потушить пожар в лесу и на торфянике в Валдгалской волости, который начался во вторник, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В работах по тушению пожара участвуют вертолеты. Торф тлеет, и на ветру тлеющие места загораются и начинают гореть открытым пламенем. В тушении пожара участвуют и добровольцы.

В результате пожара был эвакуирован поселок Стикли в Вентспилсском крае, но в субботу большинство его жителей вернулось домой под расписку, что они сами берут ответственность за свою безопасность.

Как сообщалось ранее, 17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар.

В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija