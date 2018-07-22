Пожар под Талси тушат уже более 110 часов (53)

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Происшествия | 22 июля 2018 года, 10:54

Уже более 110 часов не удается потушить пожар в лесу и на торфянике в Валдгалской волости, который начался во вторник, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В работах по тушению пожара участвуют вертолеты. Торф тлеет, и на ветру тлеющие места загораются и начинают гореть открытым пламенем. В тушении пожара участвуют и добровольцы.

В результате пожара был эвакуирован поселок Стикли в Вентспилсском крае, но в субботу большинство его жителей вернулось домой под расписку, что они сами берут ответственность за свою безопасность.

Как сообщалось ранее, 17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар.

В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija

Комментарии 53
Алекс2 часа назад
С горевшими непролазными торфяниками в болотистой местности псковской области,куда даже тяжелая техника не могла проехать,российкая МЧС справилась за двое!суток одними людьми и специальной спецтехники,которую несли на руках.
Так в Латвии латыши любят родину-сгори все,но не попросим помощи от ,,врага,,
Дебилы,б...дь(крылатая фраза,вошедшая в историю)
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А потом2 часа назад
Спишут топливо на транспорт ...хорошую зарплату и лес который своровали до того как ....
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Элементарно Ватсон !2 часа назад
Если бы ликвидировали причину пожара сразу, а не отнекивались, что это не входит в наши обязанности, не пришлось бы тушить 110 часов.
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