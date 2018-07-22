Пожар под Талси тушат уже более 110 часов (53)
Уже более 110 часов не удается потушить пожар в лесу и на торфянике в Валдгалской волости, который начался во вторник, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
В работах по тушению пожара участвуют вертолеты. Торф тлеет, и на ветру тлеющие места загораются и начинают гореть открытым пламенем. В тушении пожара участвуют и добровольцы.
В результате пожара был эвакуирован поселок Стикли в Вентспилсском крае, но в субботу большинство его жителей вернулось домой под расписку, что они сами берут ответственность за свою безопасность.
Как сообщалось ранее, 17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар.
В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.
Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija
Так в Латвии латыши любят родину-сгори все,но не попросим помощи от ,,врага,,
Дебилы,б...дь(крылатая фраза,вошедшая в историю)