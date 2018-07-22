Тяжелая авария под Екабпилсом: двое пострадавших, один человек погиб
Происшествия | 22 июля 2018 года, 12:45
В субботу, 21 июля, в Екабпилсском крае, где съехала с дороги и перевернулся автомобиль ГАЗ, пострадали два человека и погиб один, сообщили в Госполиции.
В аварии пострадали водитель и один пассажир, а другой пассажир 1980 года рождения умер на месте происшествия.
Всего вчера в Латвии зарегистрировано 81 ДТП, пострадал 31 человек, в том числе шесть пешеходов и велосипедист.
Оформлено 209 протоколов о превышении скорости.
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